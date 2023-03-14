С 24 февраля армия РФ убила в Украине более 8 тысяч мирных жителей, - ООН
С начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 г. ООН зафиксировало 21 965 жертв среди гражданского населения Украины, в том числе 8 231 убитых и 13 734 раненых.
Об этом говорится в строительстве Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, пишет BBC.
Среди раненых – 413 мальчиков и 295 девочек, а также 271 ребенок, пол которого пока не удалось установить. Погибли 3664 мужчины, 2173 женщины, 260 мальчиков и 203 девочки, пол 31 ребенка и 1900 взрослых пока не установлены.
В ООН отмечают, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где шли интенсивные боевые действия, затянулось, и многие сообщения еще не подтверждены.
Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанской, Попасной и Северодонецкой (Луганской области), где, как утверждается, есть многочисленные жертвы среди гражданского населения.
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