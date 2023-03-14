Об этом говорится в строительстве Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, пишет BBC.

Среди раненых – 413 мальчиков и 295 девочек, а также 271 ребенок, пол которого пока не удалось установить. Погибли 3664 мужчины, 2173 женщины, 260 мальчиков и 203 девочки, пол 31 ребенка и 1900 взрослых пока не установлены.

В ООН отмечают, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где шли интенсивные боевые действия, затянулось, и многие сообщения еще не подтверждены.

Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанской, Попасной и Северодонецкой (Луганской области), где, как утверждается, есть многочисленные жертвы среди гражданского населения.