С 24 февраля 23 тыс. воинов получили госнаграды, из них 3,5 тыс. – посмертно
С начала полномасштабного вторжения россиян звание Героя присвоено 157 украинцам, в том числе 75 посмертно
Об этом идет речь в вечернем обращении президента Владимира Зеленского 14 июля.
"В общей сложности за время полномасштабной войны с 24 февраля звание Героя присвоено 157 украинцам, в том числе 75 посмертно.
Государственными наградами было отмечено более 23 тысяч наших защитников и защитниц, более 3,5 тысяч – посмертно", - сообщил президент Украины.
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