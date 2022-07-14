С 24 февраля 23 тыс. воинов получили госнаграды, из них 3,5 тыс. – посмертно

Об этом идет речь в вечернем обращении президента Владимира Зеленского 14 июля.

"В общей сложности за время полномасштабной войны с 24 февраля звание Героя присвоено 157 украинцам, в том числе 75 посмертно.

Государственными наградами было отмечено более 23 тысяч наших защитников и защитниц, более 3,5 тысяч – посмертно", - сообщил президент Украины.

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