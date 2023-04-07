С 24 февраля 2022 года Россия отняла жизнь у 467 украинских детей
По состоянию на утро 7 апреля 2023 года более 1411 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.
По официальной информации ювенальных прокуроров, 467 детей погибли и более 944 получили ранения разной степени тяжести.
"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области – 448, в Харьковской – 275, Киевской – 127, Херсонской – 94, Запорожской – 88, Николаевской – 85, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 66.
- Украина вернула парня, депортированного в РФ с временно оккупированной Херсонщины.
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