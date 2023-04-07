С 24 февраля 2022 года Россия отняла жизнь у 467 украинских детей

Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.

По официальной информации ювенальных прокуроров, 467 детей погибли и более 944 получили ранения разной степени тяжести.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области – 448, в Харьковской – 275, Киевской – 127, Херсонской – 94, Запорожской – 88, Николаевской – 85, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 66.