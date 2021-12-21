С 23 декабря шесть областей Украины переходят из "красной" в "желтую" зону карантина.
С 23 декабря Киевская, Житомирская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области переходят в "желтую" зону карантина
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
"Сегодня состоялось поочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской области", - говорится в сообщении.
Немчинов напомнил, что с 6 декабря на Украине начали действовать новые правила карантина.
"Посещать общественные учреждения на желтом уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ - "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о", - написал министр.
Также работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.
Кроме того, в "желтой" зоне карантина запрещено:
- работу учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;
- проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
- работу кинотеатров, театров и других заведений культуры;
- работу заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;
- работу спортзалов, бассейнов;
- деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений;
- межобластные и международные перевозки.
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