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С 23 декабря шесть областей Украины переходят из "красной" в "желтую" зону карантина.

21 декабря, 2021 вторник
17:47
Коронавирус

С 23 декабря Киевская, Житомирская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области переходят в "желтую" зону карантина

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось поочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской области", - говорится в сообщении.

Немчинов напомнил, что с 6 декабря на Украине начали действовать новые правила карантина.

"Посещать общественные учреждения на желтом уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ - "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о", - написал министр.

Также работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.

Кроме того, в "желтой" зоне карантина запрещено:

  • работу учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;
  • проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
  • работу кинотеатров, театров и других заведений культуры;
  • работу заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;
  • работу спортзалов, бассейнов;
  • деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений;
  • межобластные и международные перевозки.
Ограничения не действуют, если у посетителей есть отрицательный COVID-сертификат или ПЦР-тест.

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