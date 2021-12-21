С 23 декабря шесть областей Украины переходят из "красной" в "желтую" зону карантина.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось поочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской области", - говорится в сообщении.

Немчинов напомнил, что с 6 декабря на Украине начали действовать новые правила карантина.



"Посещать общественные учреждения на желтом уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ - "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о", - написал министр.



Также работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.

Кроме того, в "желтой" зоне карантина запрещено:

работу учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работу кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работу заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;

работу спортзалов, бассейнов;

деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений;

межобластные и международные перевозки.

Ограничения не действуют, если у посетителей есть отрицательный COVID-сертификат или ПЦР-тест.