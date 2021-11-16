С 22 ноября в школах Ивано-Франковска возобновят очное обучение, - мэр
В Ивано-Франковске учащиеся 5-11 классов с 22 ноября вернутся к очной учебе
Об этом он сообщил в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"Только что на оперативном совещании дал поручение, чтобы уже с понедельника возобновился полноценный образовательный процесс в наших школах", - написал Марцинкив.
По словам мэра, почти все работники школ имеют прививку, а невакцинированные отстранены.
Марцинкив также отметил, что некоторые школы заработают с 18 ноября.
- Напомним, 9 ноября сообщалось , что реанимации Ивано-Франковска на 100% заняты COVID-пациентами.
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