С 22 ноября в школах Ивано-Франковска возобновят очное обучение, - мэр

Об этом он сообщил в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.



"Только что на оперативном совещании дал поручение, чтобы уже с понедельника возобновился полноценный образовательный процесс в наших школах", - написал Марцинкив.



По словам мэра, почти все работники школ имеют прививку, а невакцинированные отстранены.



Марцинкив также отметил, что некоторые школы заработают с 18 ноября.

Напомним, 9 ноября сообщалось , что реанимации Ивано-Франковска на 100% заняты COVID-пациентами.

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