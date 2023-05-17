С 22 мая общественный транспорт Киева во время тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия
С 22 мая в Киеве общественный и частный транспорт будет довозить пассажиров до укрытия во время воздушной тревоги, а крупногабаритный транспорт не сможет въезжать в столицу
Об этом пишет КГГА .
Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.
"В случае воздушной тревоги КП "Киевпасстранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку у ближайшего укрытия для населения, размещенного по маршруту движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель транспорта будет производить объявление о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.д. Будет контролировать соблюдение правил патрульная полиция.
Кроме того, с 22 мая заезд крупногабаритного транспорта в Киев во время воздушной тревоги будет запрещен . Речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонн.
- Начальник КМВА Сергей Попко сообщил , что в столице состоятся проверки всех укрытий из-за массовых жалоб граждан из-за закрытых во время тревог убежищ.
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