Об этом пишет КГГА .

Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.

"В случае воздушной тревоги КП "Киевпасстранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку у ближайшего укрытия для населения, размещенного по маршруту движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель транспорта будет производить объявление о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.д. Будет контролировать соблюдение правил патрульная полиция.

Кроме того, с 22 мая заезд крупногабаритного транспорта в Киев во время воздушной тревоги будет запрещен . Речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонн.