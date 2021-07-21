С 22 июля в Киеве можно записаться на прививку от COVID-19 и выбрать препарат Moderna

Об этом сообщает КГГА.

Такая возможность будет доступна для жителей Киева, которые зарегистрируются на вакцинацию через helsi.me и придут на прививку в Центр вакцинации против COVID-19 (МВЦ).



А с 23 июля - и в пункты прививок из тех, что развернуты на базе центров первичной медико-санитарной помощи всех районов столицы.

Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург сообщила, что Минздрав официально открывает 5-й этап вакцинации

Гинзбург отметила, что выбрать удобную локацию для вакцинации в пункте прививки можно по ссылке.

Записаться на прививку выбранной вакциной в Центре вакцинации против COVID-19 можно здесь: https://cutt.ly/Im20TXc.

Запись на прививку выбранной вакциной в пунктах, созданных на базе центров первичной медико-санитарной помощи, - здесь: https://cutt.ly/Hm20SPk .