Об этом сообщает издание iTechu.

Компания Google разработала специальный алгоритм, выявляющий низкокачественный контент, созданный исключительно для привлечения трафика и продажи тех или иных товаров. Такой контент не будет блокироваться, но его будут показывать очень далеко в поисковой выдаче, поэтому пользователи его вряд ли увидят.

Новация усложнит жизнь интернет-маркетологам, поскольку контент, созданный специально для продажи товаров и услуг будет менее заметен для пользователей. Особенно низко будут ранжировать (отображать в поисковой выдаче) веб-сайты и материалы, содержащие множество потенциально недостоверных отзывов и других публикаций о тех или иных товарах. У авторов пропадет мотивация создавать подобный контент, поскольку прежнего объема трафика приносить он уже не будет.

В компании обещают, что уже с 22 августа пользователи будут реже сталкиваться с некачественным контентом, созданным только для продажи товаров или услуг или для привлечения трафика.

Нововведение заработает во всех странах мира, однако на первом этапе алгоритм будет работать только на английском языке.

Нововведение затрагивает тех, кто использует Google на английском языке. Для других языков такая функция заработает в 2023-2024 годах.

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