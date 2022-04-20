С 21 апреля метро Киева возобновит движение поездов на станцию "Лесная" и уменьшит интервал между поездами

Об этом сообщила КГГА .



"С завтрашнего дня, 21 апреля, движение поездов метро возобновят до станции "Лесная". Интервал движения на всех линиях сократят до 10-15 минут. Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытие", - отметили в городской администрации.



Поезда следуют:

красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Лесная";

синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Работают пересадочные узлы "Золотые ворота" – "Театральная", "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта". На станциях "Майдан Незалежности", "Крещатик" и "Кловская" поезда не останавливаются. В КГГА подчеркнули, что график работы метро может оперативно меняться.

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