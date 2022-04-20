С 21 апреля метро Киева возобновит движение поездов на станцию "Лесная" и уменьшит интервал между поездами
С 21 апреля Киевский метрополитен возобновит движение поездов на красной ветке до станции "Лесная" и уменьшит интервалы между поездами на всех линиях до 10-15 минут
Об этом сообщила КГГА .
"С завтрашнего дня, 21 апреля, движение поездов метро возобновят до станции "Лесная". Интервал движения на всех линиях сократят до 10-15 минут. Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытие", - отметили в городской администрации.
Поезда следуют:
- красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Лесная";
- синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
- зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.47
Покупка 30.47Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.74Продажа 34.52
- Актуальное
- Важное