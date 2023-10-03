С 2030 года все мусорные полигоны Украины должны соответствовать экостандартам ЕС, - Минзащиты окружающей среды
В рамках реформы управления отходами с 1 января 2030 года полигоны в Украине должны либо соответствовать европейским стандартам экологической безопасности, либо закрыться
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей стреды и природных ресурсов.
Реформа направлена на уменьшение захоронения отходов и увеличение объемов их переработки, как в Европе. Однако понятно, что на первом этапе мы не сможем полностью отказаться от полигонов, как например, это уже сделала Швейцария. Полигоны в Украине будут, но только те, которые громады предусмотрят в региональных и местных планах управления отходами и при условии, что они будут полностью соответствовать современным стандартам безопасности.
Для подготовки к изменениям ведомство разработало требования к плану приведения мест размещения отходов в соответствие с новыми требованиями законодательства.
План учитывает нормы статьи 14 Европейской Директивы 1999/31/ЕС, устанавливающей требования к дальнейшему функционированию имеющихся мест захоронения отходов.
Что меняется
Если полигоны не отвечают современным стандартам (в Украине таких большинство), операторы должны разработать планы мероприятий и привести их в соответствие или закрыть.
План будут разрабатываться на весь срок эксплуатации места размещения отходов, но не более 10 лет со дня введения в действие.
Операторы должны предусмотреть мероприятия по:
- усовершенствованию технического состояния полигона;
- обновлению необходимого оборудования;
- созданию системы извлечения и обезвреживания фильтрата и биогаза;
- внедрению или обновлению системы контроля и мониторинга воздействия на окружающую среду;
- организации должной противопожарной безопасности и условий труда.
После разработки планов операторы должны ежегодно обнародовать информацию о мерах по приведению в соответствие полигонов, контролируемых Госэкоинспекцией. За нарушение или невыполнение инспекция будет аннулировать разрешение на обработку отходов.
23 августа Минокружение посоветовало украинскому бизнесу готовиться к нововведениям в рамках принятого закона "Об управлении отходами".
Глава Минсреды Руслан Стрелец заявил, что Украине следует избавиться от мусорных полигонов, а вместо них должны появиться мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы.
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