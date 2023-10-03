С 2030 года все мусорные полигоны Украины должны соответствовать экостандартам ЕС, - Минзащиты окружающей среды

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей стреды и природных ресурсов.

Реформа направлена на уменьшение захоронения отходов и увеличение объемов их переработки, как в Европе. Однако понятно, что на первом этапе мы не сможем полностью отказаться от полигонов, как например, это уже сделала Швейцария. Полигоны в Украине будут, но только те, которые громады предусмотрят в региональных и местных планах управления отходами и при условии, что они будут полностью соответствовать современным стандартам безопасности.

Для подготовки к изменениям ведомство разработало требования к плану приведения мест размещения отходов в соответствие с новыми требованиями законодательства.

План учитывает нормы статьи 14 Европейской Директивы 1999/31/ЕС, устанавливающей требования к дальнейшему функционированию имеющихся мест захоронения отходов.

Что меняется

Если полигоны не отвечают современным стандартам (в Украине таких большинство), операторы должны разработать планы мероприятий и привести их в соответствие или закрыть.

План будут разрабатываться на весь срок эксплуатации места размещения отходов, но не более 10 лет со дня введения в действие.

Операторы должны предусмотреть мероприятия по:

усовершенствованию технического состояния полигона;

обновлению необходимого оборудования;

созданию системы извлечения и обезвреживания фильтрата и биогаза;

внедрению или обновлению системы контроля и мониторинга воздействия на окружающую среду;

организации должной противопожарной безопасности и условий труда.

После разработки планов операторы должны ежегодно обнародовать информацию о мерах по приведению в соответствие полигонов, контролируемых Госэкоинспекцией. За нарушение или невыполнение инспекция будет аннулировать разрешение на обработку отходов.

23 августа Минокружение посоветовало украинскому бизнесу готовиться к нововведениям в рамках принятого закона "Об управлении отходами".

Глава Минсреды Руслан Стрелец заявил, что Украине следует избавиться от мусорных полигонов, а вместо них должны появиться мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы.