С 2023 года в Украине начнут вводить соцпакеты с накопительными пенсиями
В Кабмине анонсировали соцпакеты с накопительными пенсиями для бюджетников
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "РБК-Украина".
Рабочая группа должна разработать на базе действующего законодательства решение правительства о введении социальных пакетов с накопительными пенсиями.
"Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испытать. Это без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель - внедрение соответствующих законов и полноценное внедрение накопительной пенсии в Украине в целом", - сказал Шмыгаль.
По его словам, опыт введения социальных пакетов с накопительной пенсии будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к накопительной системе. Соцпакеты начнут вводить с 2023 года.
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