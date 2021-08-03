С 2023 года в Украине начнут вводить соцпакеты с накопительными пенсиями

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "РБК-Украина".

Рабочая группа должна разработать на базе действующего законодательства решение правительства о введении социальных пакетов с накопительными пенсиями.

"Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испытать. Это без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель - внедрение соответствующих законов и полноценное внедрение накопительной пенсии в Украине в целом", - сказал Шмыгаль.

По его словам, опыт введения социальных пакетов с накопительной пенсии будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к накопительной системе. Соцпакеты начнут вводить с 2023 года.