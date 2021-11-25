С 2022 года больницу "Феофания" откроют для всех украинцев, - Минздрав

Об этом на заседании Кабмина 24 ноября заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает в Telegram нардеп Михаил Радуцкий.



"Больница "Феофания" долгое время остается символом того, что чиновники и рядовые граждане имеют разный уровень доступа к медицинским услугам. И сегодня медицинское учреждение подчиняется Государственному управлению делами, а помощь там оказывают государственным служащим", - написал депутат.



Радуцкий добавил, что в рамках реформы отрасли все медицинские учреждения должны войти в единое медицинское пространство. В следующем году планируется переход на финансирование по программе медицинских гарантий ведомственных больниц, министерств и Национальной академии наук.



Клиническая больница "Феофания" - подчиненное Государственному управлению делами медицинское учреждение, уполномоченное на оперативное, стационарное, диагностически консультативное врачебное обслуживание государственных служащих Украины, работников дипломатического корпуса иностранных государств и международных организаций, лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной в условиях мирного, чрезвычайного и военного положения.



В январе 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ о доступности для рядовых украинцев лечения в "Феофании".



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