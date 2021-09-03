С 2020 года Гоструда почти на полмиллиона уменьшила количество незадекларированных работников

Об этом заявил и.о. председателя Гоструда Виталия Сажиенко, передает РБК-Украина.

Отмечается, что первую половину 2021 года Гоструда посвятила информационной работе с работодателями. Проведено более 40 тыс. разъяснительных визитов инспекторов на предприятия, предоставлено почти 194 тыс. консультаций через сервис "интерактивный инспектор". В результате этой работы было официально трудоустроено 129,6 тыс. человек.

"Мы понимаем, что бизнесу сейчас непросто, и поэтому дали достаточно времени, чтобы оправиться от карантина и добровольно устранить возможные нарушения. Только после этого начали активную инспекционную кампанию", - сказал руководитель Гоструда.

Инспекционная кампания началась 1 июля и продлится до конца сентября. На сегодня проведено почти 2,3 тыс. посещений, в ходе которых выявлено 7,8 тыс. незадекларированных работников. Сейчас с ними заключено 3 тыс. трудовых договоров. Всего с начала года в результате инспекционных посещений Гоструда легализована работа 18,8 тыс. человек.

"В целом с 2020 года количество незадекларированных работников в Украине уменьшилось на 495 тыс. человек. В то же время, по данным Пенсионного фонда, увеличивается количество застрахованных работников. По состоянию на июнь 2021 года рост составлял 269 тыс. человек. Это очень положительная тенденция, которую мы оцениваем как результат совместной работы Гоструда с социальными партнерами и органами государственной власти, занимающимися вопросами занятости", - сообщил Виталий Сажиенко.

Во исполнение предписаний Гоструда задолженность выплачена 42,9 тыс. работникам на сумму 393 млн грн.



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