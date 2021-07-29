С 2015 года в армию РФ незаконно призвали более 30 тыс. крымчан

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Автономной Республики Крым .

Прокуратура заочно сообщила о подозрении гражданину России, так называемом военному комиссару Республики Крым в нарушении законов и обычаев войны. По заявлению ведомства, эта статья предусматривает наказание на срок от 8 до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, подозреваемый в 2017 году был назначен на должность "военного комиссара Республики Крым", на которой он воплощал политику России по организации незаконного принудительного призыва крымчан в российскую армию.

Как говорится в комментарии заместителя руководителя прокуратуры Наримана Сулейманова, ведомство рассматривает эти действия России не только как военное преступление, но и как политику, направленную на изменение демографического состава населения полуострова. Ведь жители Крыма вынуждены покидать полуостров, чтобы избежать призыва на службу или уголовной ответственности за отказ от нее.

"Сейчас органы правопорядка автономии установили и сообщили о подозрениях восьми военным комиссарам разных районов оккупированного Крыма, которые, начиная с 2015 года, непосредственно организуют и проводят на полуострове указанные незаконные призывные кампании. В результате таких "мероприятий" более 30 тысяч крымчан были призваны на службу в армию государства-оккупанта", - цитирует Сулейманова пресс-служба прокуратуры.