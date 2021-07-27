С 2014 года в Беларуси нет ни одного белорусского генерала в силовых структурах - лидер движения "Разам"
Лидер белорусского движения "Разам" Вячеслав Сивчик заявил, что начиная с 2014 года в Беларуси нет ни одного белорусского генерала в силовых структурах, поэтому репрессии против белорусов отличаются такой жестокостью
Об этом он сообщил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.
"27 июля в Беларуси отмечают День независимости. Пока незаконно избранный президент Лукашенко государственный праздник не запретил, белорусский народ и оппозиция празднуют это важное событие для Беларуси. И сегодня мы рады пригласить всех украинцев в парк имени Тараса Шевченко в Киеве, чтобы вместе с белорусами отпраздновать День независимости Беларуси. Сегодня мы солидарны со всем белорусским народом. Поскольку в Беларуси сейчас уже наступает гуманитарная катастрофа", - сказал Сивчик
Сивчик подчеркнул, что политика массового террора и репрессий, которую проводит Лукашенко вместе с Путиным, совсем не случайна. По его словам, в Беларуси нет ни одного белорусского генерала в силовых структурах начиная с 2014 года.
"Начиная с 2014 года Москва взяла под контроль всю полноту власти в Беларуси. В Беларуси нет ни одного белорусского генерала. Именно поэтому, репрессии против белорусов отличаются такой жестокостью. Сейчас происходит генезис банды Лукашенко и Путина", - добавил Сивчик.
- Напомним, 25 июля Стамбульская академия уголовного права представила отчет по количеству заключенных на 100 тыс. населения среди европейских стран. Первой в нем идет Беларусь
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