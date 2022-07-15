С 2014 года украинские работодатели стали использовать русский язык втрое реже, – исследование
С 2014 года украинские работодатели начали использовать русский язык втрое реже, а украинский – в 4 раза чаще
Такие данные публикует сайт Work.ua.
"Переломный момент наступил в 2018 году, когда украинский набрал динамику, а уже в первом полугодии 2022 года достиг отметки 58%, российский же уменьшился до 38%", – рассказывают в Work.ua.
По состоянию на 30 июня 2022 года изменения выглядят еще более существенными. Теперь пользуются украинским уже 68% работодателей, а на русском – только 26%. Самая мощная динамика изменений отслеживается в Харькове – с 3% в 2015 году до 45% в июне 2022 года.
Сейчас больше всего вакансий на украинском языке (76%) размещено в категории "Администрация, руководство среднего звена". В то время как на русском (30%) – в категории "Продажа, закупка".
Читайте также: Язык актуален. Когда государственники и инфлюэнсеры перестанут работать на Россию?
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36
Покупка 36Продажа 36.82
-
EUR
Покупка 35.8Продажа 36.83
- Актуальное
- Важное