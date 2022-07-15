С 2014 года украинские работодатели стали использовать русский язык втрое реже, – исследование

Такие данные публикует сайт Work.ua.

"Переломный момент наступил в 2018 году, когда украинский набрал динамику, а уже в первом полугодии 2022 года достиг отметки 58%, российский же уменьшился до 38%", – рассказывают в Work.ua.

По состоянию на 30 июня 2022 года изменения выглядят еще более существенными. Теперь пользуются украинским уже 68% работодателей, а на русском – только 26%. Самая мощная динамика изменений отслеживается в Харькове – с 3% в 2015 году до 45% в июне 2022 года.

Сейчас больше всего вакансий на украинском языке (76%) размещено в категории "Администрация, руководство среднего звена". В то время как на русском (30%) – в категории "Продажа, закупка".

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