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С 2014 года Россия потратила минимум $300 млн на подкуп политиков во всем мире – CNN

14 сентября, 2022 среда
00:41
Мир

Задачей финансирования была поддержка конкретных политических партий для подрыва демократий

Об этом пишет CNN.

По словам высокопоставленного чиновника Белого Дома, Россия с 2014 года тайком перечислила более $300 млн иностранным политическим партиям во всем мире. Эти данные содержатся в докладе разведывательного сообщества США, утверждает анонимный источник CNN.

Кроме тайных переводов на $300 млн, Россия также планировала заплатить в этот период еще не менее сотни миллионов долларов иностранным политическим партиям, должностным лицам и политикам более чем в двух десятках стран и четырех континентах. Кроме того, добавил чиновник, "Россия, вероятно, тайно переводила дополнительные средства в некоторых случаях, которые не удалось отследить".

Задачей этого финансирования, полагает источник CNN, было "получить поддержку конкретных политических партий для подрыва демократий во всех этих странах".

По словам источника, доклад был написан этим летом по заказу официальных лиц администрации Джо Байдена. Уровень ее секретности намеренно снизили, с тем чтобы информацию, которую она содержит можно было бы донести до союзников и обнародовать.

Администрация Байдена надеется, что обнародование такой информации повысит осведомленность всего мира о теневом финансировании Россией политиков и подтолкнет другие страны передавать США собственную информацию об операциях России.

Кроме того, аналитики получили задачу раскрыть механизмы тайного политического влияния России, являющегося "глобальным явлением" и "требующего скоординированных действий".

На этом этапе принято решение также "уведомить" об этом саму Россию и партии, которые она финансирует.

Это, кроме прочего, означает, что США больше не видят необходимости скрывать, что намерены привлекать к ответственности фигурантов этих операций, сказал чиновник.

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