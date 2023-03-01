С 2014 года Россия депортировала из Украины более 1,5 млн детей, - юрист Рашевская
Юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская сообщила, что Российская Федерация с начала агрессии против Украины депортировала на свою территорию более 1,5 млн украинских детей
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо"
"Только в России есть информация о депортированных детях из Украины, включая их персональные данные. Мы можем использовать лишь приблизительные показатели, которые были предоставлены россиянами и нашими международными партнерами. С начала полномасштабного вторжения РФ депортировала из Украины от 260 до 700 тыс. детей. С 2014 года Россия депортировала более 1,5 млн. украинских детей", - рассказала Рашевская.
Юристка подчеркнула, что Россия продолжает незаконную депортацию украинских детей российскую территорию
"В течение 2022 года более 30 тыс. украинских детей побывали в заведениях "перевоспитания", которые подконтрольны РФ. Также более 2000 украинских детей находились на территории Беларуси. Цифры просто поразительны. Я хотела бы подчеркнуть, что если мы говорим о диспансеризации, то цифры будут еще страшнее. Поскольку в сентябре 2022 года Путин издал приказ провести медицинское освидетельствование всех детей на временно оккупированных территориях. Согласно результатам только в так называемой ЛНР 70% детей, по заключению российских врачей, нуждаются в госпитализации", - добавила она.
- 18 января в эфире Еспресо Лубинец отметил , что РФ вывезла десятки тысяч детей из Украины и не дает информацию о них.
- Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи в Страсбурге с директором Департамента Совета Европы по борьбе с дискриминацией Генерального директората по демократии и человеческому достоинству Йеруном Шоккенбруком обсудил с ним вопросы депортации украинских детей
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