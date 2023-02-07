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Эксклюзив

С 2014 года мы понимали неизбежность полномасштабного вторжения РФ, – командир военной школы полка "Азов" Беркаль

7 февраля, 2023 вторник
14:16
война с Россией

Командир военной школы полка "Азов" Кирилл Беркаль убежден, что после событий 2014 года стало ясно, что полномасштабная война с Российской Федерацией неизбежна

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо"

"Говорят, что если хочешь мира, то нужно готовиться к войне. Мы с 2014 года знали, тем более после событий в Иловайске, что полномасштабное вторжение России будет. Мы видели это вторжение еще в 2014 году. Да, тогда их агрессия не была такой масштабным, однако, события того года следует расценивать, как вторжение РФ на территорию Украины. Однако тогда мировое сообщество не отреагировало на эти события должным образом и в России поняли, что могут продолжать свои агрессивные действия против Украины", - рассказал Беркаль.

Командир военной школы полка "Азов" подчеркнул, что бойцы подразделения готовились к войне с РФ с 2014 года.

"Когда в мире не отреагировали на аннексию Крыма и вторжение РФ в Донецкую и Луганскую области, в России поняли, что могут действовать, как им вздумается. Именно поэтому в нашем подразделении уже тогда понимали, что полномасштабная война с Россией неизбежна. Мы готовились к этой войне с самого начала создания полка "Азов", – добавил он.

Мариуполь
военные силы Украины
оккупированные территории
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