С 2014 года ЕС предоставил Украине более €60 млрд на реформы и интеграцию, - еврокомиссар
По словам еврокомиссара по вопросам евро и социального диалога Валдиса Домбровскиса, Евросоюз с 2014 года предоставил Украине более €60 млрд на евроинтеграцию и реформы
Об этом сообщат Еспресо.TV.
"Я родом из Балтийской страны, и мы знаем, что это такое, когда теряешь свободу и суверенитет. 82 года назад Гитлер и Сталин заключили секретный пакт против свободы Балтийских государств. Последующие годы были длинными и полными страдания", - начал еврокомиссар.
Он отметил, что ЕС поддерживает возвращение вопроса оккупации Крыма в международную повестку дня.
"Это тестовая площадка для международного сообщества, которое борется против неслыханного нарушения международного права Россией", - сказал экс-премьер Латвии Домбровскис.
Он отметил, что Украине удалось провети некоторые реформы, несмотря на войну. По его словам, с 2014 года ЕС предоставил Украине более 60 млрд евро на поддержку курса реформ и выполнения Сглашения об ассоциации.
"Конечно же без устойчивой Украины нет устойчивой Европы, поэтому мы будем помогать Украине повышать ее ризистентность, работая над защитой критической инфраструктуры и борьбы с дезинформацией", - добавил он.
По словам Валдиса Домбовскиса, приоритетом ЕС является поддержка населения Украины, пострадавшего в результате боевых действий.
Напомним, 23 августа в Киеве проходит учредительный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова. В форуме приняли участие делегаты от 45 стран: США, всех членов ЕС, Грузии, Молдовы, Турции, Северной Македонии, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Канады, Исландии. Среди них будут девять президентов, четыре премьер-министра, 14 глав МИД, а также другие политики и послы.
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