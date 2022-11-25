С 20 ноября в результате российских обстрелов погибли 15 херсонцев
В течение 20-25 ноября от вражеских обстрелов погибли 15 херсонцев, еще 35 пострадавших, среди них ребенок
Об этом сообщили в Херсонском городском совете.
С 20 ноября враг 74 раза обстреливал Херсон. Россияне убили 15 мирных жителей, еще 35 ранили.
Из-за массированного вражеского обстрела 24 ноября пострадали частные и многоэтажные дома, произошел сильный пожар. Пришлось срочно эвакуировать 58 жителей, в том числе 22 детей. Все они получили горячее питание, приют на ночь и необходимую медицинскую помощь. Люди решили временно уехать из города.
Также от вражеских обстрелов пострадали учебные заведения: лицей журналистики, экономики и правоведения и две школы.
- Энергетики с 26 ноября планируют провести тестовое заживление электросетей Херсона
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