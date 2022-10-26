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С $2 млрд до $400 млн: состояние Канье Веста уменьшилось в 5 раз из-за антисемитских высказываний

26 октября, 2022 среда
12:10
Культура

Компания Adidas расторгла соглашение с Канье Вестом из-за его антисемитских и рисистских взглядов, из-за чего рэпер выбыл из рядов миллиардеров

Об этом сообщает Forbes .

Рэпер-суперзвезда, официально изменивший свое имя на Е (Ye), считал себя нетронутым.

"Я могу говорить любую антисемитскую дураку, и Adidas не может меня бросить", - заявил рэпер в подкасте Drink Champs в начале месяца.

С 2013 года Канье работал с немецкой компанией Adidas над созданием линейки супердорогих и суперпопулярных кроссовок Yeezy. Согласно данным инвестиционного банка Cowen, Adidas получает от 4 до 8% своих продаж от продукции Yeezy. Для этого соглашение было еще более прибыльным, поскольку сотрудничество приносило ему в среднем $1,5 млрд прибыли в год.

Высказывания Канье поставили немецкую компанию спортивной одежды, которая имеет свои нацистские связи еще от ее основателей, в опасное положение. Давление на Adidas усилилось, когда серия антисемитских комментариев Канье Веста вызвала осуждение со стороны высшего уровня Голливуда. Неделями Adidas молчал, и только 6 октября там заявили, что партнерство с Ye "находится на рассмотрении".

Twitter и Instagram заблокировали рэппера в своих сетях. 25 октября Adidas наконец-то нарушил молчание и прекратил сотрудничество с Вестом.

"Adidas не терпит антисемитизма и каких-либо других видов ненависти. Недавние комментарии и действия Ye были неприемлемы, вызывали ненависть и были опасны, и они нарушали ценности компании по разнообразию и инклюзивности, взаимному уважению и честности", - говорится в прессрелизе компании.

Adidas отметили, что компания приняла решение прекратить партнерство с Канье, остановить производство продукции под брендом Yeezy и все выплаты Е и его компаниям.

"Adidas немедленно прекратит бизнес Adidas Yeezy", – добавили в прессрелизе.

Стоимость соглашения с Adidas в $1,5 млрд была рассчитана на основе кратной годовой прибыли. Опираясь на комментарии отраслевых экспертов, издание утверждает, что гонорары, полученные Канье от Adidas, соразмерны по роялти от музыкальных каталогов или фильмов.

По оценкам экспертов, теперь состояние Канье Веста составляет $400 млн. Сюда входит его музыкальный каталог, наличные деньги, недвижимость и 5-процентная доля в бренде бывшей жены Ким Кардашьян Skims.

Adidas является последней компанией, разорвавшей связи с Вестом. К ним это уже сделали Def Jam, JP Morgan Chase и Balenciaga, осудившие последние заявления рэпера.

Во время недели моды в Париже Канье Вест появился в футболке с надписью "White lives matter" ("Жизнь белых имеют значение"). Фраза White Lives Matter была воспринята как присвоение лозунга Black Lives Matter, который использовался движением протеста BLM в США против расовой несправедливости, дискриминации и жестокости полиции на расовой почве.

Антидиффамационная лига расценила фразу White Lives Matter как лозунг ненависти.

Действия Веста вызвали волну критики. Рэпер Diddy призвал своих подписчиков не покупать одежду с надписью "White lives matter".

Вест опубликовал в своем Instagram переписку с Diddy, в которой заявил рэпперу: "Мне не понравился наш разговор. Я продаю эти футболки. Никто не может встать между мной и моими деньгами".

Вест является приверженцем конспирологической теории, что тайная группа еврейского народа контролирует мир. "Я использую тебя в качестве примера, чтобы показать еврейскому народу, который сказал тебе позвонить мне, что никто не может угрожать мне или влиять на меня", - заявил он Diddy.

Шоу-бізнес
США
Таблоид
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