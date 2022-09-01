С 1991 года воздушные силы Украины не получили ни одного боевого самолета, - военный эксперт Катков
Главред Defense Express Олег Катков отметил, что Воздушные силы Украины до 2025 года должны были начать переход на новые западные истребители
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Это связано с тем, что с 1991 года Воздушные силы Украины не получили ни одного боевого самолета. Мы не заменили находящиеся на вооружении Воздушных сил Миг-29, Су-27, Су-25, Су-24, самому молодому из этих самолетов столько лет, сколько Украине. Для самолета это солидный возраст и их нужно обновлять. Среди возможных вариантов мы опирались исключительно на западные самолеты", - отметил Катков.
По его словам, сейчас мы можем получить любой самолет четвертого поколения.
"Сначала вторжение РФ в Украину шла речь, что самолеты нам поставляться не будут. Сейчас этот запрос обрабатывается, но это долгий процесс. Мы можем получить любой самолет четвертого поколения: F-15, F-16, F-18, Gripen, Rafale, Eurofighter. Именно такой перечень был объявлен Пентагоном как возможный кандидат на усиление ВСУ", - пояснил Катков.
- Украинские военные авиаторы взяли на вооружение американские противорадиолокационные ракеты, способные поражать российские системы ПВО на расстоянии до 150 км.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в сентябре встретиться с главой Белого дома Джо Байденом, чтобы договориться о поставках истребителей F-16
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.41
- Актуальное
- Важное