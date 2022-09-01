Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Это связано с тем, что с 1991 года Воздушные силы Украины не получили ни одного боевого самолета. Мы не заменили находящиеся на вооружении Воздушных сил Миг-29, Су-27, Су-25, Су-24, самому молодому из этих самолетов столько лет, сколько Украине. Для самолета это солидный возраст и их нужно обновлять. Среди возможных вариантов мы опирались исключительно на западные самолеты", - отметил Катков.

По его словам, сейчас мы можем получить любой самолет четвертого поколения.

"Сначала вторжение РФ в Украину шла речь, что самолеты нам поставляться не будут. Сейчас этот запрос обрабатывается, но это долгий процесс. Мы можем получить любой самолет четвертого поколения: F-15, F-16, F-18, Gripen, Rafale, Eurofighter. Именно такой перечень был объявлен Пентагоном как возможный кандидат на усиление ВСУ", - пояснил Катков.

Украинские военные авиаторы взяли на вооружение американские противорадиолокационные ракеты, способные поражать российские системы ПВО на расстоянии до 150 км.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в сентябре встретиться с главой Белого дома Джо Байденом, чтобы договориться о поставках истребителей F-16

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