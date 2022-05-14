English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Культура С 19 мая в пяти городах Украины кинотеатры начнут показ отреставрированного фильма "Тени забытых предков"

С 19 мая в пяти городах Украины кинотеатры начнут показ отреставрированного фильма "Тени забытых предков"

14 мая, 2022 суббота
19:28
Культура

Культовая лента в истории украинского кино "Тени забытых предков" выходит 19 мая в прокат

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Тени забытых предков" покажут в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Сумах. Лента отреставрирована и оцифрована Национальным центром Александра Довженко. Фильм был снят в 1964 году на киностудии имени Александра Довженко.

"Режиссер фильма Сергей Параджанов сумел передать на экране самобытную культуру Карпат, ни с чем не сравнимую фольклорную стихию гуцулов, их многовековые обычаи и обряды. Этот фильм заложил основы украинского поэтического кино, а после акции против арестов украинских интеллектуалов стал одним из главных символов диссидента и борьбе украинцев с советским режимом", - говорится в сообщении.

"Тени забытых предков" – это экранизация одноименной повести Михаила Коцюбинского. Поэтическая драма о большой любви разворачивается в сердце Карпат, на Гуцульщине. Палийчуки и Гутенюки – два смертельно вражеских рода. Их дети, Иван и Маричка, полюбили друг друга, но быть вместе на этом свете им не суждено.

Фильм Параджанова снискал мировую славу: ленту показывали на фестивалях в Венеции, Локарно, Барселоне, Нью-Йорке и Лондоне. Роль Ивана стала знаковой для Ивана Миколайчука и сделала его одним из символов украинского кино.

Читайте также:
Дмитро Фірташ
12 мая, 2022 четверг
Олигархи, которые наживались на Украине и имели отношения с кремлем, теперь пытаются "отбелить" свою репутацию, - New Republic
ЗСУ
13 мая, 2022 пятница
Минус 100 единиц боевой техники, сотни убитых: ВСУ отбросили оккупантов от Сиверского Донца после 8 суток атак, - Бутусов
Віктор Писанко
12 мая, 2022 четверг
Саботаж и диверсия со стороны командования Медицинских сил ВСУ, - майор Пилипец об увольнении руководителя Запорожского военного госпиталя
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.44
    Покупка 31.44
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.6
    Продажа 33.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
14 мая
20:22
Нидерланды заморозили активы россиян на сумму в 640 млн евро
20:12
Эксклюзив
Вещание отстраненных каналов должно быть доступно каждому украинцу, - нардеп Синютка
20:02
Оккупанты распространяют фейки о конфликте между Зеленским и Залужным, - Центр при СНБО
19:53
Эксклюзив
За полтора дня орки стянули свыше 2,5 тыс. техники, — глава Луганской ОВА
19:43
На фото вражеская военная техника
Враг имеет частичный успех в районе Авдеевки и продолжает штурмовать Азовсталь, - Генштаб
19:41
Офис генпрокурора
Приказывали обстреливать Харьковщину: двум российским командирам объявили подозрение
19:16
Запорожская ОВА прекращает сотрудничество с Беларусью
19:09
Со следующей недели будет доступно бронирование мест на авиарейсы в Канаду для украинских беженцев.
19:09
В Одессе на пляж вынесло российскую морскую мину
18:57
Роман Абрамович
Португалия арестовала виллу Абрамовича за 10 млн евро, - Público
18:57
"Просто на убой". Воины РФ из Сахалина, Курил и Камчатки отказываются погибать в Украине
18:48
В Донецкой области может исчезнуть газ, - мэр Краматорска
18:39
Турция предложила морскую эвакуацию для раненых бойцов из Азовстали, – советник Эрдогана
18:28
Виктор Ляшко
Ляшко оценил стоимость восстановления разрушенных россиянами больниц
18:21
Эксклюзив
Грузия должна не ждать, а присоединяться к борьбе и вместе хоронить эту зомби-империю, - нардеп Гончаренко
18:19
Эксклюзив
Дефицит на рынке горючего останется до конца года, - директор группы компаний Prime Леушкин
18:18
Из Мариуполя в Запорожье наконец-то пропустили 500 авто с гражданскими
18:14
Депутаты Мариупольского горсовета просят МИД спасти защитников из Азовстали
18:03
"Мы не закрываем дверь": советник Эрдогана объяснил позицию по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии
18:02
В Житомирской области 86% поврежденных оккупантами объектов - жилые дома
17:41
В Луганской области оккупанты обстреливают единую трассу для эвакуации и подвоза гумгруза, - Денисова
17:37
Индия запретила продавать пшеницу в другие страны
17:21
Олаф Шольц
Вступление Украины в ЕС: Шольц боится "размытия" критериев для членства
17:14
На фото разрушен дом в Новгороде-Северском
На Черниговщине оккупанты разрушили около 3,5 тысяч зданий, - ОВА
16:59
Из Северодонецка сегодня эвакуировали 17 человек, в том числе троих детей
16:56
Анналена Бербок
Германия поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО
16:55
Эксклюзив
Вторые сутки на Попаснянском направлении идет колонна из тысячи единиц вражеской техники, - депутат Лисичанского горсовета Шведов
16:46
Эксклюзив
Все возможности перераспределения сбыта энергопродуктов России исчерпаны, - эксперт по энерговопросам Рябцев
16:43
Из Попаснянской общины в Луганской области эвакуировали восемь человек, в том числе троих детей, и завезли туда гумпомощь
16:41
Оккупанты планируют провести "перепись" населения в Херсонской области,- Денисова
16:34
В бою вблизи Изюма полег преподаватель корейского языка Денис Антипов
16:34
Кремль собирался депортировать 2 млн украинцев. Действовали более тысячи пересыльных лагерей, - Daily Mail
16:25
Зеленский – сенаторам США: Россия должна быть официально признана спонсором терроризма
16:23
Оккупанты готовят дезинформацию о детях из Мариуполя
16:14
Украина может избежать сценария долгой войны с помощью западного оружия, - генерал армии США Уэсли Кларк
16:04
Евровидение: Kalush Orchestra запретили сделать выступление с четким акцентом по поводу войны, - директор группы
16:03
287 тыс. украинцев сообщили об оккупантах через чатбот еВорог
15:47
Герман Галущенко
Потребление нефтепродуктов в Украине упало на 72% с начала полномасштабного вторжения России
15:44
"Готовимся к худшему сценарию". Оборона Киева не исключает повторное наступление на город
15:36
Эксклюзив
Призыв о помощи родных защитников Мариуполя к Си Цзиньпин - это обращение по адресу, - военный эксперт Мусиенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV