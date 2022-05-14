С 19 мая в пяти городах Украины кинотеатры начнут показ отреставрированного фильма "Тени забытых предков"

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Тени забытых предков" покажут в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Сумах. Лента отреставрирована и оцифрована Национальным центром Александра Довженко. Фильм был снят в 1964 году на киностудии имени Александра Довженко.

"Режиссер фильма Сергей Параджанов сумел передать на экране самобытную культуру Карпат, ни с чем не сравнимую фольклорную стихию гуцулов, их многовековые обычаи и обряды. Этот фильм заложил основы украинского поэтического кино, а после акции против арестов украинских интеллектуалов стал одним из главных символов диссидента и борьбе украинцев с советским режимом", - говорится в сообщении.

"Тени забытых предков" – это экранизация одноименной повести Михаила Коцюбинского. Поэтическая драма о большой любви разворачивается в сердце Карпат, на Гуцульщине. Палийчуки и Гутенюки – два смертельно вражеских рода. Их дети, Иван и Маричка, полюбили друг друга, но быть вместе на этом свете им не суждено.

Фильм Параджанова снискал мировую славу: ленту показывали на фестивалях в Венеции, Локарно, Барселоне, Нью-Йорке и Лондоне. Роль Ивана стала знаковой для Ивана Миколайчука и сделала его одним из символов украинского кино.