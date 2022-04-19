С 19 апреля сообщить о поврежденном в результате войны имуществе можно подать на портале "Дия"
Теперь оставить заявку об имуществе, поврежденном во время полномасштабаной войны РФ против Украины, можно не только в приложении, но и на портале "Дия"
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров .
"Теперь сообщения о поврежденном имуществе можно подать не только в приложении Дия, но и на нашем портале. Через приложение мы получили почти 90 тыс. заявлений", - рассказал он.
Он напомнил, что владельцы поврежденного во время войны жилья могут подать заявление в "Действии". Информацию фиксируют для специалистов, которые впоследствии будут оценивать жилье. Михаил Федоров подчеркнул, что сообщать нужно только о собственном жилье, а не обо всем разрушенном многоквартирном доме.
Чтобы подать заявление, нужно авторизироваться или зарегистрироваться на портале "Дия" , заполнить форму, проверить информацию и отправить сообщение. Также заявление могут заполнить нотариусы и работники ЦНАП.
- В "Действии" разрешили сообщать о поврежденном или уничтоженном в результате войны имуществе.
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