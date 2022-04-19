С 19 апреля сообщить о поврежденном в результате войны имуществе можно подать на портале "Дия"

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров .



"Теперь сообщения о поврежденном имуществе можно подать не только в приложении Дия, но и на нашем портале. Через приложение мы получили почти 90 тыс. заявлений", - рассказал он.



Он напомнил, что владельцы поврежденного во время войны жилья могут подать заявление в "Действии". Информацию фиксируют для специалистов, которые впоследствии будут оценивать жилье. Михаил Федоров подчеркнул, что сообщать нужно только о собственном жилье, а не обо всем разрушенном многоквартирном доме.



Чтобы подать заявление, нужно авторизироваться или зарегистрироваться на портале "Дия" , заполнить форму, проверить информацию и отправить сообщение. Также заявление могут заполнить нотариусы и работники ЦНАП.

В "Действии" разрешили сообщать о поврежденном или уничтоженном в результате войны имуществе.

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