С 16 мая в Киеве возвращают оплату за проезд в общественном транспорте
16 мая в столице возобновляют оплату за проезд в метро и наземном общественном транспорте
Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко в Telegram .
"Мы должны возобновлять полноценную работу общественного транспорта, который работал в ограниченном режиме и был эти месяцы бесплатным. Нужно платить зарплаты транспортникам, снабжать предприятия горючим, материалами, электроэнергией", - написал он.
Кличко напомнил о способах оплаты проезда.
"Оплачивать за проезд пассажиры смогут транспортными картами, через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой", - заметил мэр.
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