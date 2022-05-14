С 16 мая в Киеве возвращают оплату за проезд в общественном транспорте

Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко в Telegram .

"Мы должны возобновлять полноценную работу общественного транспорта, который работал в ограниченном режиме и был эти месяцы бесплатным. Нужно платить зарплаты транспортникам, снабжать предприятия горючим, материалами, электроэнергией", - написал он.

Кличко напомнил о способах оплаты проезда.

"Оплачивать за проезд пассажиры смогут транспортными картами, через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой", - заметил мэр.