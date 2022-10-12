Об этом идет речь на портале кампании.

"Более 50 тысяч женщин находятся на службе в ВСУ: около 5 000 из них сейчас на фронте. Однако, несмотря на значительную цифру, части из них приходится носить мужскую форму. С приближением холодного времени года вопрос удобной и теплой формы особенно актуален", - отмечают. инициаторы.

Забеги состоятся в Киеве, Амстердаме, Берлине, Бордо, Кракове, Лондоне, Нью-Йорке, Страсбурге, Варшаве и Ибице.



Цель: собрать 2 миллиона гривен на 300 комплектов зимних форм для женщин в Вооруженных Силах Украины. Организаторы – краудфандинговая платформа bekind.ua и международное коммьюнити для женщин-лидеров Wtech.

Известно, что около 2 миллионов гривен на закупку 300 комплектов зимних форм гривен уже удалось собрать более 41 тыс. гривен.

Просмотреть актуальный график забегов и найти детали по своему городу можно по ссылке .

12 октября в Communities Army Of Ukraine сообщили, что в 50 городах мира пройдут акции ко Дню защитника и защитницы Украины . Основная цель митингов – донести до всего мира понимание важности сохранения независимости Украины и восстановления ее территориальной целостности путем победы над агрессором и страной-террористкой – Россией.

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