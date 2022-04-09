С 14 марта в Запорожской области кафиры похитили 106 человек, 63 из них до сих пор находятся в плену, - ОВА

Об этом заявили в Запорожской ОВА, передает Укринформ .



"Информация по гражданским лицам, оказавшимся в заложниках военных российской редерации по данным Запорожской ОВА с 14.03.2022 - утро 09.04.2022. Всего - 106 человек, из них: продолжают находиться в заложниках - 63 человека, освобождены - и 4" в уведомлении.



В частности, россияне взяли в плен 21 представителя местных властей, 11 из которых уволили. Также оккупанты похитили двух журналистов, один из них уже на свободе.



"Среди представителей местной власти в заложниках продолжают находиться мэр Днепрорудного – Матвеев Е.С., председатель Мелитопольского райсовета – Прийма С.М., первый заместитель Энергодарского городского головы – Самойдюк И.Г., Молочанский городской голова – Липка И.В., депутат областного совета – Дудка В.И., Михайловский поселковый председатель – Рыкун В.М. и другие", - уточнили в Запорожской ОВА.

Напомним, в Бердянске кафиры заблокировали работу гумцентра и взяли волонтеров в плен .

В Запорожье россияне похитили депутата облсовета Дудку.

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