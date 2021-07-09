С 14 июля Мальта будет пускать только вакцинированных граждан
14 июля COVID-паспорта станут обязательным условием для въезда на Мальту
Об этом сообщает Malta Today
Сертификат о прививках должен быть признан Мальтой, ЕС или Великобританией.
"Мы станем первой страной в Европе, которая сделает такой шаг", - заявил глава Минздрава Крис Фирн.
Детям для въезда нужно будет представить негативный ПЦР-тест.
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