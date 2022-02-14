С 14 февраля украинцы в возрасте от 60 лет могут оплатить коммунальные услуги деньгами по "поддержке"
С 14 февраля украинцы, страши за 60 лет, могут потратить средства за вакцинацию от коронавируса на оплату коммунальных услуг
Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров .
"С сегодняшнего дня люди старше 60 лет могут оплатить коммунальные услуги из средств поддержки", - написал он.
Также Федоров напомнил, что потратить 1 тыс. грн можно в течение четырех месяцев вместо девяти.
- Напомним, 24 января президент Украины Владимир Зеленский заявил , что в феврале пожилым людям разрешат тратить деньги за вакцинацию на оплату коммунальных услуг.
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