С 14 февраля украинцы в возрасте от 60 лет могут оплатить коммунальные услуги деньгами по "поддержке"

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров .



"С сегодняшнего дня люди старше 60 лет могут оплатить коммунальные услуги из средств поддержки", - написал он.



Также Федоров напомнил, что потратить 1 тыс. грн можно в течение четырех месяцев вместо девяти.

Напомним, 24 января президент Украины Владимир Зеленский заявил , что в феврале пожилым людям разрешат тратить деньги за вакцинацию на оплату коммунальных услуг.

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