С 13 ноября ездить общественным транспортом в Киевской области смогут только привитые от COVID-19 или люди с отрицательным ПЦР-тестом

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация .

"Срочная информация для всех жителей Киевщины! С этой субботы, 13 ноября, общественный транспорт в регионе заработает с усиленными ограничительными мерами", - говорится в сообщении.

Согласно нормам, ездить в автобусах, маршрутках и электричках смогут только те пассажиры, которые будут иметь при себе один из следующих документов:

COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-тест, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении лица от коронавируса, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения "Дия".

Такие ограничения производятся на неопределенный срок. Решение об отмене правил принимает Киевская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.