С 13 ноября ездить общественным транспортом в Киевской области смогут только привитые от COVID-19 или люди с отрицательным ПЦР-тестом
С 13 ноября в Киевской области вводятся ограничения, согласно которым пользоваться транспортом смогут только вакцинированные от COVID-19 и люди с отрицательным ПЦР-тестом
Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация .
"Срочная информация для всех жителей Киевщины! С этой субботы, 13 ноября, общественный транспорт в регионе заработает с усиленными ограничительными мерами", - говорится в сообщении.
Согласно нормам, ездить в автобусах, маршрутках и электричках смогут только те пассажиры, которые будут иметь при себе один из следующих документов:
- COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;
- отрицательный результат ПЦР- или экспресс-тест, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
- справку о выздоровлении лица от коронавируса, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения "Дия".
Такие ограничения производятся на неопределенный срок. Решение об отмене правил принимает Киевская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
- Напомним, в "красной" зоне карантина находятся Киев и 16 областей. В столице и 22 областях превышен уровень госпитализаций.
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