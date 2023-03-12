С 12 марта в Харькове возобновляет работу метро и электротранспорт, – депутат райсовета Ткачук
После последнего массированного обстрела в Харькове у некоторых жителей света не было двое суток. Сегодня, 12 марта, в городе заработает метро и весь электротранспорт
Об этом в эфире Эспрессо заявил депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук.
"В городе включали отдельные кварталы, линии, улицы и уже не выключали почти. Это делалось постепенно, у кого-то двое суток света не было. Затяжным в этот раз был блекаут. Энергетикам очень тяжело было, но они герои, они справились с этой задачей. Еще были определенные нюансы с безопасностью на пораженных объектах, поэтому время затянулось. С сегодняшнего дня в Харькове заработает метро и весь электротранспорт. Еще вчера это заменяли автобусами, маршрутками, такси", - рассказал он.
- Ночью на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. В результате атаки пострадали объекты критической инфраструктуры в разных областях, есть погибшие и раненые мирные жители.
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