Об этом в эфире Эспрессо заявил депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук.

"В городе включали отдельные кварталы, линии, улицы и уже не выключали почти. Это делалось постепенно, у кого-то двое суток света не было. Затяжным в этот раз был блекаут. Энергетикам очень тяжело было, но они герои, они справились с этой задачей. Еще были определенные нюансы с безопасностью на пораженных объектах, поэтому время затянулось. С сегодняшнего дня в Харькове заработает метро и весь электротранспорт. Еще вчера это заменяли автобусами, маршрутками, такси", - рассказал он.