С 11 сентября Воздушные силы сбили более 630 дронов-камикадзе, - Игнат
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что с начала сентября ВСУ смогли уничтожить более 630 дронов-камикадзе, которыми противник атаковал территорию Украины
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Во вчерашней атаке дронами-камикадзе оккупанты не изменили своей тактики. Единственное, что изменилось - они атаковали территорию Украины с северного направления. На этот раз было уничтожено большое количество беспилотников. Однако, к сожалению, не все. Воздушные силы смогли уничтожить 11 из 14 целей. К сожалению, из-за последнего обстрела есть погибшие люди", - рассказал Игнат.
Спикер Воздушных сил подчеркнул, что оккупанты не изменили тактику применения ракет и дронов-камикадзе.
"Оккупанты не меняют своей тактики применения ракет и дронов-камикадзе. Наша энергетическая система была атакована очень мощно в течение длительного времени. За это время оккупанты применили сотни дронов. Однако наши Воздушные силы показывают отличный результат. В частности, с 11 сентября 2022 года Воздушные силы уничтожили более 630 дронов-камикадзе, которыми противник атаковал Украину", - добавил он.
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