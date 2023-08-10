С 11 августа на украинских дорогах заработают еще 50 камер автофиксации нарушений ПДД
С пятницы, 11 августа, на дорогах Украины начнут работу еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений
Об этом информирует первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий .
Сообщается, что запустят 31 камеру, прекративших работу из-за полномасштабной войны, а также будут установлены 19 новых. Таким образом, общее количество устройств, фиксирующих нарушение ПДД, достигнет 215.
Впервые камеры запускают:
- Бердичев (1 комплекс) — улица Одесская, 27, направление направления прибора улица Волочаевская;
- Кривой Рог (2 комплекса) — Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица 21 бригады Национальной гвардии; Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица Днепровское шоссе;
- Сумы (1 комплекс) — улица Харьковская, 111, направление направления прибора улица Войска Запорожского;
- Ужгород (2 комплекса) - улица Минайская, 8, направление направления прибора улица Антона Макаренко; улица Минайская, 24, направление направления прибора проспект Свободы;
- Черновцы (5 комплексов) - проспект Независимости, 125, направление направления прибора улица Героев Майдана;
- проспект Независимости, 94, направление направления прибора улица Небесной сотни;
- улица Героев Майдана, 160, направление направления прибора улица Александра Щербанюка;
- улица Галицкий шлях, 46-В, направление направления прибора улица Клубная;
- на 0 км+972 автодороги М-19-03 направление направления прибора Черновицкая объездная дорога;
- Винницкая область (2 комплекса) — на 491 км+090 автодороги М-30 направление направления прибора г. Умань и на 490 км+890 автодороги М-30 направление направления прибора г. Винница;
- Закарпатская область (2 комплекса) — на 2 км+395 автодороги Н-09 направление направления прибора с. Верхний Коропец и на 7 км+734 автодороги М-08 направление прибора улица Доманинская;
- Тернопольская область (3 комплекса) — на 328 км+315 автодороги М-19 направление направления прибора г. Тернополь;
- на 268 км+641 автодороги М-19 направление направления прибора г. Кременец;
- на 158 км+740 автодороги М-30 направление направления прибора поселок Великие Борки;
- Черновицкая область (1 комплекс) — на 100 км+356 автодороги Р-62 направление направления прибора г. Сторожинец.
Расположение всех комплексов .
- С 28 апреля на дорогах ряда областей и городов Украины возобновили работу 35 комплексов фотофиксации нарушений ПДД. Больше всего на Львовщине.
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