С 10 января Microsoft остановит поддержку Windows 8.1, компания рекомендует перейти на новую версию
В Microsoft напомнили, что с 10 января 2023 года Windows 8.1 перестанет получать обновления программного обеспечения и систем безопасности, поэтому компания советует перейти на новую версию
Об этом говорится на официальном сайте компании.
Microsoft объясняет, что компьютеры Windows 8.1 будут работать, но компания больше не будет оказывать техническую поддержку, обновление программного обеспечения и систем безопасности.
"Хотя вы можете продолжать использовать ПК с Windows 8.1, без постоянных обновлений программного обеспечения и системы безопасности ваш компьютер будет подвергаться большему риску заражения вирусами и вредоносным программным обеспечением", - объясняет Microsoft.
Microsoft рекомендует обновить устройства до более актуальной и поддерживаемой версии Windows.
"Если ПК не отвечает техническим требованиям для запуска более новой версии Windows, рекомендуем заменить устройство на поддерживающее Windows 11", - советуют в компании.
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