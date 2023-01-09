Об этом говорится на официальном сайте компании.

Microsoft объясняет, что компьютеры Windows 8.1 будут работать, но компания больше не будет оказывать техническую поддержку, обновление программного обеспечения и систем безопасности.

"Хотя вы можете продолжать использовать ПК с Windows 8.1, без постоянных обновлений программного обеспечения и системы безопасности ваш компьютер будет подвергаться большему риску заражения вирусами и вредоносным программным обеспечением", - объясняет Microsoft.

Microsoft рекомендует обновить устройства до более актуальной и поддерживаемой версии Windows.

"Если ПК не отвечает техническим требованиям для запуска более новой версии Windows, рекомендуем заменить устройство на поддерживающее Windows 11", - советуют в компании.

Компания Microsoft стала партнером фонда супруги Президента Украины Елены Зеленской.

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