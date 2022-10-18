Об этом он написал в твиттере .

Также Зеленский отметил, что после этого не осталось места для переговоров с президентом Владимиром Путиным.

"Еще один вид российских террористических атак: целевые энергетика и критическая инфраструктура. С 10 октября 30% украинских электростанций было разрушено, что повлекло за собой массовые отключения света по всей стране. Для переговоров с режимом Путина не осталось места", - написал он.

10 и 11 октября Украина подверглась массированному ракетному обстрелу.

18 октября россияне нанесли удары по энергетической инфраструктуре Киева, Житомира и Днепра.