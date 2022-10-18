С 10 октября в Украине из-за российских обстрелов разрушены 30% электростанций
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября Россия разрушила 30% украинских электростанций
Об этом он написал в твиттере .
Также Зеленский отметил, что после этого не осталось места для переговоров с президентом Владимиром Путиным.
"Еще один вид российских террористических атак: целевые энергетика и критическая инфраструктура. С 10 октября 30% украинских электростанций было разрушено, что повлекло за собой массовые отключения света по всей стране. Для переговоров с режимом Путина не осталось места", - написал он.
- 10 и 11 октября Украина подверглась массированному ракетному обстрелу.
- 18 октября россияне нанесли удары по энергетической инфраструктуре Киева, Житомира и Днепра.
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