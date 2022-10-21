С 10 октября Россия поразила по меньшей мере половину ТЭС, нанеся ущерб на миллиарды долларов, – глава Минэнерго.
Россия ударами с 10 октября поразила не менее половины тепловых генерирующих мощностей Украины и нанесла ущерб на миллиарды долларов
Об этом в интервью Reuters заявил министр энергетики Герман Галущенко.
По словам Министра, не все пострадавшие энергоблоки прекратили работу полностью.
Галущенко подчеркнул, что 30-40% общей национальной энергетической инфраструктуры были поражены во время атак, направленных на уничтожение энергетической системы Украины – цель, которая, по его словам, не была достигнута.
"Это достаточно большая мощность. Могу вам сказать, что это... минимум половина мощностей тепловой генерации, даже больше", - сказал он, отвечая на вопрос о масштабах ущерба.
"На этой неделе они атаковали ряд тепловых генераций (станций)", - сказал Галущенко, добавив, что в результате этих атак Украина потеряла 4000 МВт генерирующих мощностей.
"Мы видим, что они целили по ряду новых объектов, но также обстреливали объекты, которые были обстреляны ранее, чтобы полностью их уничтожить", - добавил Галущенко.
Он отметил, что импорт электроэнергии может быть одним из вариантов выхода Украины из кризиса, и некоторые трейдеры уже начали переговоры с поставщиками.
- Как отметила глава Ивано-Франковской ОВА, полное восстановление Бурштынской ТЭС займет от полугода до года.
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