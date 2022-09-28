С 10 октября начнется массовая мобилизация россиянами мариупольцев, – советник городского головы Андрющенко
Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя, сообщил, что местное движение сопротивления получило доступ к документам оккупационных властей Мариуполя о начале сбора данных мариупольцев на мобилизацию
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Вчера, 27 сентября, наше движение сопротивления получило доступ к документам оккупационных властей Мариуполя, свидетельствующих о начале сбора данных людей о создании списков на мобилизацию до 10 октября. И мы понимаем, что где-то с 10 октября пойдет массовая мобилизация мариупольцев. Кроме того, информационное пространство к этому готовит и россиян, также мы уверены, что это будет касаться всех оккупированных территорий, которые будут аннексированы", - прокомментировал советник городского головы Мариуполя.
Петр Андрющенко отметил, что так условно российское общество говорит аннексированным территориям, если люди "захотели приобщиться к большой российской семье", то они должны первыми защищать собственный выбор, поэтому будет строиться такая кампания по мобилизации и в Мариуполе тоже.
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