Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Вчера, 27 сентября, наше движение сопротивления получило доступ к документам оккупационных властей Мариуполя, свидетельствующих о начале сбора данных людей о создании списков на мобилизацию до 10 октября. И мы понимаем, что где-то с 10 октября пойдет массовая мобилизация мариупольцев. Кроме того, информационное пространство к этому готовит и россиян, также мы уверены, что это будет касаться всех оккупированных территорий, которые будут аннексированы", - прокомментировал советник городского головы Мариуполя.



Петр Андрющенко отметил, что так условно российское общество говорит аннексированным территориям, если люди "захотели приобщиться к большой российской семье", то они должны первыми защищать собственный выбор, поэтому будет строиться такая кампания по мобилизации и в Мариуполе тоже.

25 сентября Институт изучения войны отметил, что Россия может начать принудительную мобилизацию пленных украинских военных.

27 сентября мэр временно оккупированного Мариуполя Вадим Бойченко заявил , что захватчики могут принудительно мобилизовать из города более 10 тыс. местных мужчин.