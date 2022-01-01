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С 1 января выросла стоимость ID-карт и загранпаспортов

1 января, 2022 суббота
19:49
Экономика

В Украине с 1 января 2022 года выросла стоимость оформления загранпаспортов и ID-карт

Об этом сообщает Государственная миграционная служба .

Отмечается, что подорожание произошло из-за того, что государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" изменило стоимость бланков отдельных биометрических документов из-за повышения цен на сырье и материалы.

"В этой связи увеличится общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) по-прежнему оформляется бесплатно впервые. Оформление до 20 рабочих дней обойдется в 372 грн, до 10 рабочих дней – 498 грн", - проинформировали в Государственной миграционной службе.

За оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу с 1 января придется заплатить 733 грн (до 20 рабочих дней) и 1085 грн (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии обстоятельств).

Отмечается, что граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2021, получат документы по старой цене.

Те же лица, которые произвели оплату административных услуг до 31 декабря 2021, но заявления для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.

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