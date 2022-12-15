С 1 января подготовку в Британии начнут еще более 19 тыс. украинских военных

Об этом 15 декабря сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"За восемь лет войны инструкторы из Великобритании научили около 25 тыс. наших офицеров и солдат, находясь в Украине. Сейчас эта работа перенесена в Великобританию. К Новому году мы заканчиваем подготовку почти 10 тыс. военных, а начиная с 1 января, еще 19 200 солдат и офицеров будут обучены на территории Великобритании", - сказал дипломат.

"Большинство из них – это пехота, среди них выбираются лидеры, из которых будет расти сержантский корпус. Также из них будут подрастать следующие молодые командиры", – уточнил Пристайко.

16 ноября Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля 2023 года.

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