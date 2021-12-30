С 1 января безработные смогут получить беспроцентный кредит от государства на открытие собственного бизнеса

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.



Министерство отмечает, что средства налогоплательщиков будут предоставляться в рамках новой программы Рука помощи. На реализацию программы в госбюджете на 2022 год предусмотрено около 100 млн. грн.



Беспроцентный кредит до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года эта сумма будет составлять 97 500 грн) сможет использоваться только для оплаты счетов на приобретение оборудования и материалов, необходимых для основания собственного дела.



Согласно сообщению, кредит следует вернуть через три года предпринимательской деятельности. Возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса. Если такой предприниматель трудоустроит еще двоих по направлению центра занятости, возвращать кредит не потребуется.



Для получения кредита необходимо обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Также в центр занятости необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-плане будущего дела.



Разработать бизнес-план помогут работники центров занятости, которые будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации по ведению бизнеса и организовывать для них бесплатное профессиональное обучение, отметили в пресс-службе.

Напомним, 10 марта Кабмин разрешил дистанционное подтверждение статуса безработного.