Об этом сообщает Reuters.

Министерство транспорта США заявило, что благодаря договоренностям между двумя крупнейшими в мире авиакомпаниями количество рейсов сначала вырастет до 18, а с 29 октября – до 24 в неделю. Отмечается, что правительство Китая согласилось на такое предложение.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что прямые авиарейсы имеют немаловажное значение "для увеличения взаимных визитов между китайцами и американцами".

"Мы надеемся, что возобновление большего количества рейсов пойдет в пользу потока людей и торговли между странами", – заявили в посольстве.