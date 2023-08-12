С 1 сентября США и Китай вдвое увеличат количество авиарейсов между странами
С 1 сентября США и Китай вдвое увеличат количество авиарейсов между странами – до 24 в неделю
Об этом сообщает Reuters.
Министерство транспорта США заявило, что благодаря договоренностям между двумя крупнейшими в мире авиакомпаниями количество рейсов сначала вырастет до 18, а с 29 октября – до 24 в неделю. Отмечается, что правительство Китая согласилось на такое предложение.
Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что прямые авиарейсы имеют немаловажное значение "для увеличения взаимных визитов между китайцами и американцами".
"Мы надеемся, что возобновление большего количества рейсов пойдет в пользу потока людей и торговли между странами", – заявили в посольстве.
- Напомним, 19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой Китая Си Цзиньпином. Обсудили сотрудничество и содействие глобальному миру. Джо Байден считает, что отношения между Соединенными Штатами и КНР находятся на " правильном пути ", а поездка госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин привела к прогрессу.
- В конце июня сообщалось , что США и Китай намерены существенно увеличить количество коммерческих авиарейсов, чтобы удовлетворить запросы потребителей после пандемии.
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