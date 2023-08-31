С 1 сентября школьников в Крыму отправят на курсы военной подготовки
Российские оккупационные власти Крыма планируют с начала нового учебного года обучать школьников основам военной подготовки
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
"В пятых-девятых классах будет запущен курс внеурочной деятельности "Основы военной подготовки" с 1 сентября, а также учащиеся 10-11 классов в рамках федеральной рабочей программы ОБЖ будут изучать четыре модуля по основам военной подготовки", - говорится в сообщении русского министерства образования, науки и молодежи региона.
Отмечается, что на полуострове уже был организован семинар-практикум. Во время него 25 учителей проходили курсы по строевой и тактической подготовке, сбору-разборке АК-47, тактической медицине, организации быта в полевом лагере и обращению со средствами индивидуальной защиты и РХБЗ.
- Россияне вывозят детей из временно оккупированной Ясиноватой (Донеччина) в Челябинск (РФ). Это происходит под предлогом обучения, невозможного в условиях войны.
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