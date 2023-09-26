С 1 октября вводится ответственность за торговлю без кассовых аппаратов: как "СМАРТ КАССА" облегчает жизнь бизнесу

Об этом идет речь в сюжете Эспрессо.

С 1 октября возобновляются плановые проверки бизнеса представителями Государственной налоговой службы. Если орган выявит нарушения, предпринимателям придется платить штраф по каждой транзакции без фискализации. И пока ФЛП рассуждают, как установить банковские терминалы и разобраться с регистраторами расчетных операций, на рынке уже появилось альтернативное функциональное решение - "СМАРТ КАССА".

"Когда мы выпустили банковский терминал, мы еще не думали над названием. Просто банковский терминал-андроид. Но наши клиенты, которые начали пользоваться, начали называть его "смарт" – "умная касса", – рассказал руководитель по развитию бизнеса "СМАРТ КАСА" Тарас Вилянский.

По его словам, этот терминал – удобен, компактен и функционален.

На первый взгляд устройство ничем не отличается от обычного банковского терминала. Однако внутри него – множество возможностей: он работает как программный РРО, кассовый аппарат, печатает чеки и сканирует штрих-коды. А обойдется он предпринимателю в разы дешевле, чем все электронное оборудование в целом.

"Здесь очень удобное меню, в рисунках. Чтобы владелец, который никогда не видел кассового аппарата, мог спокойно в нем разобраться", - сказал Тарас Вилянский.

Также пользователям "СМАРТ КАСЫ" доступна служба поддержки, где можно задать любые вопросы удобным способом: написать на электронную почту сервисного центра, обратиться в чат-бот или позвонить по телефону на горячую линию.

"От начала добавления товара и до окончания продаж его по фискальной смене, до печатания чека - все помогаем", - отметил работник сервисного отдела "СМАРТ КАССА" Анатолий Ивашко.

Безусловный плюс – в том, что устройство будет работать даже во время блекаутов. Он может подключиться к сети любого мобильного оператора, говорит администратор клиники в Ирпене Анастасия. Женщине понадобился только день, чтобы разобраться, как работает "СМАРТ КАССА".

"Она легка в использовании: удобный и понятный интерфейс. Наша клиника предоставляет услуги вызова домой, поэтому врач или медсестра может взять СМАРТ КАСУ с собой в автомобиль и рассчитать пациента у него дома", - рассказала администратор клиники Анастасия Задоянчук.

Эксперты призывают не тянуть с приобретением кассовых аппаратов, ведь до начала проверок осталось несколько дней, и уже сейчас можно наблюдать ажиотаж подключений. Предпринимателям советуют все заранее спланировать и успеть выбрать лучший продукт на рынке.