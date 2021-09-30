С 1 октября владельцы фур начнут получать штрафы за перегрузки
Владельцы фур с 1 октября начнут получать уведомления и штрафы за нарушение норм габаритно-весового контроля (ГВК)
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Укртрансбезопасности.
"Пока система проходила тестирование штрафы не выписывались, а сообщения носили ознакомительный характер. Уже с пятницы, 1 октября, вступают в силу Законы, которые вводят автоматическую фиксацию нарушений в сфере ГВК", - говорится в сообщении.
Поэтому, предупредили в пресс-службе, с начала октября участники рынка перевозок начнут получать реальные штрафы за нарушение габаритно-весового контроля.
По словам вр.и.о. председателя Укртрансбезопасности Никиты Лагунина, комплексы автоматического взвешивания в движении (WIM-комплексы) будут обрабатывать информацию мгновенно.
"Это значительно эффективнее инспекторов, которые физически не в состоянии охватить весь поток грузовиков. Также автоматический ГВК значительно снижает коррупционные риски, ведь компьютер не возьмет взятку чтоб "не заметить" нарушителя", - цитирует пресс-служба слова Лагунина.
В пресс-службе также отметили, что по данным сервиса Опендатабот, с июня этого года зафиксировано 25 166 нарушений ГВК и начислено штрафов на сумму 879,3 млн грн.
В Укртрансбезопасности напомнили, что за нарушение габаритно-весовых норм от 5% до более 30%, автоперевозчики должны будут уплатить штраф в размере от 8,5 тыс. грн до 51 тыс. грн.
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