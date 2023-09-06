С 1 октября некоторые категории женщин должны стать на военный учет: в Раде рассказали подробности
С 1 октября украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету. Они должны явиться в ТЦК
Об этом сообщил нардеп Федор Вениславский.
Он отметил, что такая практика не новая, ведь еще во времена СССР женщины-медики были военнообязанными.
В то же время, женщины других специальностей также могут стать на учет добровольно . Например, женщина-химик может стать на учет, поскольку эта специальность родственна военно-учетной специальности химической защиты, отметил Вениславский. При этом постановка на учет не означает автоматическую мобилизацию.
"Важно отметить, что все военнообязанные - независимо от того, женщина это или мужчина, - получают повестки и могут быть мобилизованы только тогда, когда в этом нуждается план мобилизации и необходимы люди для формирования новых подразделений или пополнения потерь", - сказал нардеп.
"В Украине будет продолжаться плановая мобилизация, просто расширяется перечень лиц, которые могут быть мобилизованы", - подчеркнул он.
Он также добавил, что в настоящее время Верховная Рада не планирует расширять список специальностей для обязательной постановки женщин на военный учет.
- Президент Зеленский подписал закон об обязательной постановке на учет женщин с медицинским и фармацевтическим образованием 21 октября прошлого года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.26 Покупка 37.26Продажа 37.98
- EUR Покупка 40.21Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное