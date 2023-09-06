С 1 октября некоторые категории женщин должны стать на военный учет: в Раде рассказали подробности

Об этом сообщил нардеп Федор Вениславский.

Он отметил, что такая практика не новая, ведь еще во времена СССР женщины-медики были военнообязанными.

В то же время, женщины других специальностей также могут стать на учет добровольно . Например, женщина-химик может стать на учет, поскольку эта специальность родственна военно-учетной специальности химической защиты, отметил Вениславский. При этом постановка на учет не означает автоматическую мобилизацию.

"Важно отметить, что все военнообязанные - независимо от того, женщина это или мужчина, - получают повестки и могут быть мобилизованы только тогда, когда в этом нуждается план мобилизации и необходимы люди для формирования новых подразделений или пополнения потерь", - сказал нардеп.

"В Украине будет продолжаться плановая мобилизация, просто расширяется перечень лиц, которые могут быть мобилизованы", - подчеркнул он.

Он также добавил, что в настоящее время Верховная Рада не планирует расширять список специальностей для обязательной постановки женщин на военный учет.