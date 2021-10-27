С 1 ноября Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси

Об этом сообщает РБК-Украина .

Журналисты ссылаются на итоги аукциона "Укрэнерго", на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания "Энергоатом".

НАЭК "Энергоатом" выкупил пересечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВт. Еще 15 МВт приобрело ООО "Электро Коммьюнити".

Напомним, начиная с августа государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне. Дефицит угля возник летом из-за низких цен на электроэнергию, не позволявших ТЭС покупать уголь.

В августе ситуация стабилизировалась и частные ТЭС начали импортировать уголь. Государственные ТЭС импорта не производили.