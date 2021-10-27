С 1 ноября Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси
С 1 ноября Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС
Об этом сообщает РБК-Украина .
Журналисты ссылаются на итоги аукциона "Укрэнерго", на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания "Энергоатом".
НАЭК "Энергоатом" выкупил пересечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВт. Еще 15 МВт приобрело ООО "Электро Коммьюнити".
- Напомним, начиная с августа государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне. Дефицит угля возник летом из-за низких цен на электроэнергию, не позволявших ТЭС покупать уголь.
- В августе ситуация стабилизировалась и частные ТЭС начали импортировать уголь. Государственные ТЭС импорта не производили.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.54
-
EUR
Покупка 30.41Продажа 30.8
- Актуальное
- Важное