С 1 мая водителям можно не включать днем ближний свет фар за пределами населенных пунктов

По Правилам дорожного движения (пункт 9.8) водители должны обязательно включать ближний свет фар или дневные ходовые огни вне населенных пунктов с 1 октября по 1 мая. Такая ежегодная норма предполагает необходимость обозначения транспортного средства в условиях недостаточной видимости в осенне-зимний период.

Однако с сегодняшнего дня и по 1 октября не включенный ближний свет или ходовые огни в светлое время суток не является нарушением, поэтому начиная с 1 мая включать дневные ходовые огни за городом больше нет нужды.