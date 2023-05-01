С 1 мая водителям можно не включать днем ближний свет фар за пределами населенных пунктов
До 1 октября водители не обязаны включать дневные ходовые огни во время езды вне города в дневное время суток
По Правилам дорожного движения (пункт 9.8) водители должны обязательно включать ближний свет фар или дневные ходовые огни вне населенных пунктов с 1 октября по 1 мая. Такая ежегодная норма предполагает необходимость обозначения транспортного средства в условиях недостаточной видимости в осенне-зимний период.
Однако с сегодняшнего дня и по 1 октября не включенный ближний свет или ходовые огни в светлое время суток не является нарушением, поэтому начиная с 1 мая включать дневные ходовые огни за городом больше нет нужды.
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