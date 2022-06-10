Об этом сообщило МВД в телеграмме .

"С 1 июня в МВД начат прием обращений родных и близких пленных, пропавших без вести и погибших украинских защитников. С этого периода операторы горячей линии МВД обработали более 2,6 тыс. обращений", - подчеркнули в министерстве.

В основном обращались по ВСУ, еще более 17% звонков поступило от родственников нацгвардейцев, почти 7% - от семей пограничников. Также звонят по телефону относительно близких из терробороны и полиции.

Обратиться на горячую линию можно по номеру +38 (089) 420 18 66. По телефону можно оставить информацию о своих родственниках, исчезнувших в результате войны РФ против Украины.

"Каждый, кто обратится на горячую линию МВД Украины, получит психологическую помощь, а также разъяснения прав, которые имеют родные военнопленных, пропавших без вести и погибших", - отметили в МВД.

26 мая Национальное информбюро также запустило горячую линию по розыску пленных и пропавших во время войны.

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