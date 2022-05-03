С 1 июня украинским беженцам в Германии увеличат финансовую помощь

Об этом пишет портал visitukraine.today.



Издание сообщает, что украинцы трудоспособного возраста будут получать помощь от центров занятости – Jobcenter. Именно в этом ведомстве украинцам нужно регистрироваться для поиска работы, чтобы получать выплаты.



Пенсионеры (в Германии старше 67 лет) будут получать социальную помощь в социальных службах при городских администрациях или общинах. Больше информации о социальной помощи по безработице читайте здесь.



Добавляют, что ранее украинцы получали социальную помощь более 300 евро в месяц для взрослого человека.

16 апреля министр транспорта Германии сообщил, что правительство не намерено устанавливать никакие ограничения по приему украинских беженцев.

8 апреля Германия согласовала финансовую поддержку для украинских беженцев в размере €2 млрд.