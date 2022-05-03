С 1 июня украинским беженцам в Германии увеличат финансовую помощь
Начиная с 1 июня 2022 года, вынужденно перемещенные люди из Украины, которые получили статус временной защиты, будут получать повышенный размер социальной помощи - 449 евро
Об этом пишет портал visitukraine.today.
Издание сообщает, что украинцы трудоспособного возраста будут получать помощь от центров занятости – Jobcenter. Именно в этом ведомстве украинцам нужно регистрироваться для поиска работы, чтобы получать выплаты.
Пенсионеры (в Германии старше 67 лет) будут получать социальную помощь в социальных службах при городских администрациях или общинах. Больше информации о социальной помощи по безработице читайте здесь.
Добавляют, что ранее украинцы получали социальную помощь более 300 евро в месяц для взрослого человека.
- 16 апреля министр транспорта Германии сообщил, что правительство не намерено устанавливать никакие ограничения по приему украинских беженцев.
- 8 апреля Германия согласовала финансовую поддержку для украинских беженцев в размере €2 млрд.
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